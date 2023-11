Du har forhåbentligt nydt vejret lørdag.

For nu er der atter meget mere regn på vej.

Den går i land ved aftensmadstid i det vestlige Jylland, og fortsætter så henover landet.

Det fortæller Mette Zhang, der er vagthavende meteorolog ved DMI.

»Der kommer nogle pæne mængder regn fra lørdag aften til mandag morgen. Siden fredag eftermiddag, har vi holdt nøje øje med, om der skal varsles om kraftig regn, men der er vi ikke endnu, « siger hun

Hvis DMI skal varsle om kraftig regn, kræver det, at der falder over 30 millimeter på 24 timer.

»Prognoserne er lidt uenige, men som det ser ud lige nu, ser der ud til at falde mellem fem og 25 millimeter indenfor de næste 24 timer,« siger den vagthavende meteorolog, der også kommer med et bud på, hvor der vil falde mest regn.

»De sydlige egne står til at få den største mængde. Prognoserne viser, at der godt kan komme nogle områder med kraftigt regn, men det bliver ikke i de samme mængder, som vi så forleden, hvor vi jo nåede op på over 50 millimeter.«

Om DMI opgraderer til et egentligt varsel for kraftigt regn senere på lørdagen, er endnu for tidligt at sige.

»Vi holder nøje øje med udviklingen og reagerer derefter,« siger hun.