Det lyder næsten for godt til at være sandt.

Men holder du også meget mere af shorts, klipklapper og solcreme end af regntøj, gummistøvler og paraplyer, så har du mere end én god grund til at smile.

I hvert fald hvis du håber på sol og sommervejr i næste weekend.

Det oplyser vagthavende hos DMI, Martin Lindberg, til B.T.

Der er godt nyt, hvis du holder mere af shorts, klipklapper og solcreme end af regntøj, gummistøvler og paraplyer. (Foto: Ida Marie Odgaard/Scanpix 2017)

Først skal vi dog lige gennem en uge med lavere temperaturer og regnbyger.

»Fra tirsdag kommer der lidt flere skyer og nok også enkelte byger, især i den østlige del af landet. Men det ser ikke så voldsomt ud, og der er også lidt sol indimellem,« siger han.

Martin Lindberg forklarer, at temperaturerne bliver en til to grader lavere på tirsdag end søndag og mandag.

»Tirsdag er sådan en overgangsdag, og onsdag ser det ud til, at der er lavtryk og flere byger,« siger vagthavende og tilføjer:

Både børn og voksne skal huske solcreme, når vejret bliver, som det forventes at blive på søndag. (Arkivfoto)

»Her vil temperaturen blive 14 til 18 grader, og det nok den dag i ugen, vi får de køligste temperaturer.«

Torsdag er der så risiko for regn i den sydvestlige del af landet, og regnen forventes at sprede sig til det meste af landet på fredag.

»Det er usikkert, hvor store mængder regn der kommer. Det ser dog ikke så voldsomt ud,« siger han.

Og nu kommer vi så frem til prognosen for næste weekend:

»Det ser ud til, at det bliver varmere i weekenden med højere temperaturer og sol,« siger Martin Lindberg.

Okay, det lover jo meget godt …

»Ja, det gør det. Når lavtrykket i midten af ugen har været forbi os, så vil det i weekenden nok lægge sig over Holland og Belgien, og det vil gøre, at luften suges op sydfra og hen over Danmark,« siger han.

Og én dag i weekenden ser ud til at blive varmest:

Søndag bliver det fra 20 og op til 24 grader Vagthavende hos DMI

»Hvis prognoserne holder, så er det 20 til 23 grader på lørdag, og søndag bliver det fra 20 og op til 24 grader,« siger han.

Men skal man nyde vejret i denne uge inden weekenden, så er det i morgen, man skal på med solcremen og ud i solen, inden vejret skifter i en periode?

»Ja, mandag minder om i dag, inden det skifter tirsdag,« slutter vagtchefen.

Så er du til sol og varme, så nyd mandagen, og glæd dig til næste weekend.