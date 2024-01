Onsdag morgen advarer DMI om, at der er diset og tåget mange steder i landet.

I en stor del af Nordjylland er der sågar risiko for, at sigtbarheden kan kommer under 100 meter.

Dermed er der risiko for tæt rimtåge.

Derfor har den nationale vejrtjeneste tidligt onsdag morgen udsendt et varsel for store dele af Nordjylland – undtagen Hjørring- og Frederikshavns-området – Thy, Himmerland, Skive, Viborg og Randers-regionen.

Her gælder varslet foreløbigt indtil klokken 10 onsdag formiddag og går altså på, at sigtbarheden kan være under 100 meter.

I den øvrige del af landet kan der dog også være diset og tåget, advarer DMI.

»De lave sigtbarheder skyldes, at lidt lunere og mere fugtig luft strømmer ind over landet fra vestlige retninger,« lyder det fra vagthavende meteorolog Anja Bodboldt.

»Tæt rimtåge kan forårsage en forøget risiko for trafikuheld, så kør forsigtigt og i god tid, da transporttiden kan tage længere tid end normalt.«

Samtidig advarer DMI om, at der også fortsat er risiko for sne- og isglatte veje i hele landet.

»Kør forsigtigt,« lyder rådet fra meteorologen.