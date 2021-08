Det sommerlige vejr er sat på pause de kommende timer.

For allerede fredag aften kommer dele af landet til at opleve kraftig regn.

Det oplyser DMI i et varsel.

I varslet kan man læse, at DMI advarer om voldsomt vejr for Vestjylland, Sydjylland, Fyn og det vestlige Lolland.

Her kan man forvente kraftig regn, der er betegnet ved mere end 24 mm regn på 6 timer.

DMIs prognoser spår således, at der i det nævnte områder kan komme mellem 15 og 30 mm over seks timer.

Men der er mere.

For yderligere har DMI også en såkaldt risikomelding for Syd- og Vestsjælland, Lolland-Falster og Møn samt et bælte over Jylland fra Horsens over Viborg til Thisted, hvor man skal være opmærksom på, hvordan vejret udvikler sig.

Her kan man nemlig også få kraftig regn.

Varslet gælder fra fredag aften over natten til lørdag og skyldes et lavtryk fra De Britiske Øer, som sender regn ind over Danmark.

Som regnbæltet bevæger sig østover aftager det i kraft. Man skal dog være opmærksom på, at regnvejret kan være ledsaget af lyn og torden.

'Prognoserne indikerer, at der kan falde mellem 15 og 30 mm inde for en 6 timers periode. Det er dog noget usikkert hvor meget nedbør, der falder og om kriteriet for kraftig regn og torden bliver opfyldt længere mod nord og øst, derfor er der opsat DMI Risiko nord og øst for det varslede område,' skriver DMI blandt andet.