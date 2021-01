Bor du i den vestlige del af Jylland, så skal du nok holde på hat og briller, og hvad du ellers har, torsdag.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) varsler nemlig om kuling med vindstød af stormstyrke langs den jyske vestkyst.

Det fortæller vagthavende ved DMI Mette Zhang til B.T.

»Har man havemøbler udenfor, så skal man nok være opmærksom og tage dem ind, og man skal sørge for, at trampolinen og andet i haven eller på altanen sidder ordentligt fast,« siger Mette Zhang.

Der kan komme vindstød mellem 25-28 meter i sekundet ved Vadehavet og langs vestkysten, og det giver også forhøjet vandstande.

Ved højvandet torsdag aften forventes vandstanden i Vadehavet at nå cirka 2,5 meter over normal vandstand, og langs den centrale jyske vestkyst forventes vandstanden at nå cirka 2,3 meter over normal vandstand.

Vandstanden forventes at nå op til knap 1,5 meter i Lemvig i Limfjorden natten til fredag.

Det bliver dog formentlig ikke et problem for beboerne i områderne.

»Vi er ikke ude i noget kritisk. Vi skal noget længere op, før digerne er i problemer,« mener Mette Zhang.

Der vil også være tiltagende vind i resten af landet, men ikke med samme vindstyrker som i den vestlige del af Jylland.

Den kraftige vind skyldes et dybt lavtryk, som torsdag vil bevæge sig fra den centrale Nordsø mod nordøst til Sydnorge.

Vindstødene af stormstyrke forventes at starte omkring klokken 12.00 torsdag eftermiddag og slutte 03.00 natten til fredag.