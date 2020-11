Tirsdag aften blæser der en kraftig vestenvind, som i dele af landet kan resultere i vindstød af stormstyrke.

Det skriver DMI.

Varslen lyder på stormende kuling med 20-23 m/s med risiko for vindstød af stormstyrke 25-28 m/s.

Ved vindstød af stormstyrke kan tagsten blæse ned, store grene knække af træerne, ligesom hele træer kan vælte.

Derudover er der stor sandsynlighed for, at broer må lukkes for trafik.

Som nævnt er det primært områderne i den vestlige del af landet, der bliver ramt af de kraftige vindstød.

Ifølge DMI er det særligt Esbjerg, Fanø, Varde, Tønder, Holstebro, Lemvig og Ringkøbing-Skjern.