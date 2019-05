Overskyet vejr og regnbyger venter de kommende dage, men i weekenden kan man snildt bevæge sig udenfor og nyde et noget lunere vejr.

I hvert fald hvis man lytter til de seneste prognoser fra DMI.

»Det ser ud til, at vi skal have varme på besøg,« siger Mette Wagner, vagtchef hos DMI.

Prognoserne siger nærmere bestemt, at lørdagen starter ud med en smule regn og tåge i de tidlige morgentimer.

Men efterfølgende tager solen over, og det vil både kunne ses og mærkes.

»Regnen og tågen brænder langsomt af, fordi solen får meget magt. Det vil give flere huller i skydækket, og vi får en smuk eftermiddag med sol,« siger Mette Wagner og fortsætter:

»Inde i landet kommer vi op på 20 grader og måske et par grader over. Det vil til gengæld være mere køligt omkring kysterne.«

Søndag begynder også blændende. Der kan dog komme lidt skyer og lokale byger i de nordvestlige egne, men det ændrer ikke på de lune temperaturer.

»Vi får mellem 18 til 23 grader. I Sønderjylland og på Sjælland kan vi endda lokalt komme op på de 25 grader,« lyder det fra Mette Wagner.

DMI's nyeste prognose tikkede ind tirsdag aften klokken 21.30, og derfor er der fortsat en smule tvivl om de 25 grader.

Landet rammes nemlig af en koldfront, og Mette Wagner påpeger, at der er en lille risiko for, at koldfronten trænger ind i landet allerede om søndagen.

Det vil betyde køligere temperaturer med regn, men som tingene ser ud på nuværende tidspunkt ser koldfronten ud til at trække ind over landet fra mandag.