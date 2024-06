»I nat bliver vi ramt af gedigen regn. Alle får regn i landet.«

Sådan lyder den dystre melding fra vagthavende meteorolog ved DMI, Jens Lindskjold, tirsdag aften.

Regnen bevæger sig fra vest mod øst, derfor bliver Jylland først ramt, hvor det østlige Danmark kan forvente regn i de tidlige morgentimer.

Men man skal alligevel ikke tabe modet, når græs og asfalt i morgen tidlig ser vådt ud.

For de kommende dage kommer til at byde på lidt af hvert, hvor solen vil titte frem, og nogle regnbyger vil gøre selskab.

»Grundlovsdag bliver en flot dag med lange perioder, hvor der også kommer lidt skyer. Man skal altså ikke være afskrækket fra at bevæge sig ud, hvis man er heldig at have fri – man skal bare have en paraply i tasken,« siger han.

Og det kendetegner resten af ugen for hele landet.

Torsdag står det værst til i Jylland, der vil have »flest og mest saftige byger«, og fredag kommer der regn til hele landet.

I weekenden kan vi godt forvente sol og enkelte byger.

»Det bliver ikke varmt, men sidder du lige i solen, hvor der er læ, så kan du godt mærke, at det er juni måned. Du kan både blive solskoldet og få sved på panden,« siger Jens Lindskjold.

Hvornår sommervarmen rigtig tager fat i landet, er der dog lidt usikkerhed om, forklarer metrologen.

»Vi skal længere væk end en uge, men det er ikke defineret endnu. Det kan både blive en dreng og en pige,« siger han og tilføjer:

»Jeg vil gerne love, at det nok skal blive sommer. Vejret er omskifteligt, og vi skal igennem perioder med alt for flot og varmt vejr og perioder med regn og skyer.«