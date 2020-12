Nej. Vi får ikke hvid jul i år. Lad os bare slå det fast med det samme.

Men, men… Flere steder i landet kan der 24. december være noget i luften, der får det til at minde om det.

Allerede i sidste uge aflyste Danmarks Meteorologiske Institut enhver drøm om den såkaldte landsdækkende hvide jul. Altså den, hvor 90 procent af landet er dækket af mindst en halv centimeter sne 24. december om eftermiddagen.

Vejrforholdene er simpelthen ikke til stede for, at det kan nå at indtræffe, og både havene og jorden er for varm(e).

Nogle steder i Danmark kan vejret juleaften dog alligevel komme til at smage af hvid jul.

Udsigten for torsdag – som jo er 24. december – lyder nemlig på koldt og tørt vejr med nogen sol.

Og så kommer vi til det interessante:

Enkelte steder kan der komme lette slud- eller snebyger, og julenat bliver med klart frostvejr.

Præcis hvor sludbygerne vil falde, tør vagthavende meteorolog hos DMI, Klaus Larsen, dog endnu ikke gisne om.

»Det er svært at forudsige, hvor bygerne falder. Det er lidt som at se på en gryde med kogende vand og så regne ud, hvor den næste boble kommer,« forklarer han.

Sikkert er det imidlertid, at der ikke er tale om store mængder, og at det ikke er noget, der bliver liggende.

Til gengæld betyder nattefrosten, at der fra og med lillejuleaften og nogle dage frem, vil være risiko for glatte veje.

»Så man skal køre forsigtigt, hvis man skal ud at køre i juledagene,« siger Klaus Larsen.