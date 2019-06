På jysk vil man kalde det for 'jævnt træls'. Er man meteorolog, vil man måske snarere nøjes med at sige, at det ustadige sommervejr fortsætter.

Efter et par dage med voldsomme tordenbyger og kraftig regn over Danmark melder DMI om mere nedbør.

Især lørdag bliver våd med regn i stride strømme.

De kraftige tordenbyger og varslerne om skybrud, vi har haft de seneste dage, hører sommeren til.

Der er mere regn på vej de kommende dage. Især lørdag ser våd ud, lyder det fra DMI. Billedet er nogle år gammel og taget på Northside Festivallen i Aarhus. (Arkivfoto) Foto: Martin Ballund

Alligevel er der nok flere af os, der er godt trætte af den grå og våde forsommer, vi har haft indtil videre.

Som danskere er vi opfostret med, at den danske sommer er lig med byger, der går og kommer, men mon ikke mange - bortset fra bønder og de mest ambitiøse haveejere - efterhånden længes efter det varme, solrige sommervejr, vi kan huske fra sidste år?

Selv om det helt hotte sommervejr lader vente på sig, har vi de kommende dage udsigt til et par sommeragtige dage, som dog også byder på en pæn mængde regn.

»Vi skal lige have de sidste skyer væk, og så kommer solen til at skinne. Vi får en fin dag med solskin, men ud på eftermiddagen kommer der igen byger.«

En relativ fredelig dag med nogen sol, ca. 20 grader og spredte regnbyger i eftermiddag. Dog ikke på Bornholm, hvor bygene holder sig borte og solen får lov til at skinne nogenlunde i fred, så #Folkemødet 2019 får en fin start, sådan rent vejrmæssigt

Sådan siger vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, Henning Gisselø, til B.T. torsdag efter et døgn, som har budt på heftigt uvejr over Danmark med lokale skybrud og tusindvis af lyn.

Resten af torsdag bliver altså hæderlig, dog med flere byger. Bortset fra på Bornholm, hvor de mange gæster på øen kan tage hul på årets folkemøde i tørvejr.

Fredag bliver pæn over stort set hele landet med kun enkelte byger og temperaturer mellem 17 og 22 grader, forudser meteorologen.

»Det bliver en ganske pæn dag med solskin. Det bliver ikke prangende, men samtidig med solen kommer der ikke meget vind, så det kan sagtens føles sommeragtig. Og med temperaturer mellem 20 og 25 grader, så det er ikke så tosset endda,« siger Henning Gisselø.

Foto: Jens Nørgaard Larsen

Men glæd dig ikke for tidligt.

Lørdag er der nemlig udsigt til et langvarigt regnvejr, som kan være kraftige byger og også indeholde torden. Dertil kommer en let til frisk vind, som ved kysterne kan være hård.

»Lørdag ser ganske våd ud. Det bliver mere fredeligt end uvejret onsdag aften, men til gengæld bliver fronten liggende i længere tid,« forudser meteorologen.

Den god nyhed i weekenden er, at søndag bliver flot med sol de fleste steder.