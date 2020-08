Tirsdagens lokale skybrud var måske et forvarsel.

I hvert fald oplyser DMI i en spritny månedsprognose, at et vejrskifte er på vej.

Sidste halvdel af august bliver mere ustadig og regnfuld, og hedebølgen afløses af temperaturer, der er mere normale for årstiden. Det vil sige dagtemperaturer på lidt over 20 grader.

Hvis du hører til dem, der elsker sol og sommer, så har DMI imidlertid også en god nyhed til dig.

For ved månedsskiftet ser det gode vejr ud til at vende tilbage.

'Fra starten af september forventes et gradvis vejrskifte til mere stabilt og tørt vejr med flere solskinstimer. Højtryksrygge presser sig nemlig på fra sydvest og op mod Danmark, og det vil stabilisere vejret igen,' skriver DMI i månedsprognosen, som er blevet offentliggjort onsdag.

Ifølge DMI's prognoser kommer vejrskiftet midt i uge 36.

Indtil da ser et lavtryksområde ud til at ligge næsten fastlåst over Skandinavien med nedbør og skyet vejr som konsekvens. Men i starten af september bliver det afløst af et højtryk - som ser ud til at påvirke vejret i et stykke tid. I varmere og mere solrig retning, vel at mærke.

DMI's prognose lover nemlig, at de efterfølgende tre uger bliver decideret sommerlige, selvom det til den tid officielt er blevet efterår.

'September kan derved gå hen og blive sommerlig med flere solskinstimer, mindre nedbør og varmere temperaturer end normalt,' skriver DMI i månedsprognosen.

I uge 37 lover DMI dagtemperaturer op til 22 grader, hvilket er lunere end normalt i den første efterårsmåned.

Som altid skal langtidsprognoser tages med forbehold.

Det gælder især i øjeblikket, idet den tropiske cyklonsæson er kommet i gang på Atlanten.

'Hvis en tropisk cyklon over Atlanten i svækket form bevæger sig op over vores nordligere breddegrader laver den som regel uorden i prognoserne, som bliver meget usikre,' skriver DMI.

Men hvis alt går, som prognosen spår, kan vi danskere se frem til en både varm og solrig september.