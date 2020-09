Søndag vågner det meste af landet op til både skyer og tæt toge, og det betyder altså, at der er særlig grund til at være opmærksom i trafikken, hvis man skal ud at køre i de første af døgnets timer.

»Tæt tåge er defineret ved, at en sigtbarhed under 100 meter, og det kan give problemer i trafikken,« siger DMI's vagthavende, Mette Zhang.

Derfor anbefaler DMI at man sænker farten, så man kan nå at undvige eller bremse, hvis der skulle komme noget på tværs af vejen.

Kun enkelte dele af Danmark går fri fra den tætte tåge. Lolland Falster og Bornholm har ingen risikovarsel, men ellers rammer tågen stort set hele Danmark.

»Tågen er rimelig spredt over hele landet. Alle skal være opmærksomme. Jeg har risikomålinger fra Aalborg til Sønderjylland, til Fyn og Sjælland,« siger Mette Zhang.

Ifølge DMI forventes tågen at lægge sig omkring kl. 10. Resten af dagen vil vejret klare op, og de fleste vil få efterårssolen at mærke.

»Typisk når vi har udbredt tåge, så når vi kommer op ad dagen, tågen løfter sig, så er vil der komme sol, når skyerne er fordampet. Hen på eftermiddagen har de fleste nok set noget til solen. Men skyerne kan hænge ved lokalt.«

Temperaturmæssigt kommer dagen til at byde på 15-20 grader landet over, men sydpå kan det blive en smule varmere. Regn kommer vi heller ikke til at se noget til, men luften kan dog føles en smule fugtig på grund af tågen.

Og sådan forventer DMI at vejret bliver helt frem til onsdag, hvor vi først vil opleve regn. Der går altså et par dage endnu med den her type vejr.

»Det er et typisk efterårsvejr, hvor vi får et pænt sensommervejr i løbet af dagen, men skyer og tåge bliver dannet over natten,« siger Mette Zhang fra DMI.