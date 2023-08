En lørdag med udsigt til kraftig regn og torden.

Vi har hørt den før denne sommer, og nu kommer DMI med den triste vejrudsigt igen.

Det fortæller vagthavende meteorolog Martin Lindberg.

»Risikoen for byger er størst i de centrale og østlige dele af landet. De kan blive kraftige, og der kan også komme torden. Der kan falde op mellem 25 til 35 millimeter på seks timer,« siger han.

Frem til middagstid kan der for de heldige godt være et kig til solen, men så skyer det også til.

»I Jylland og på Fyn kan det blive op til 23 grader, mens det i de østlige egne vil være koldere på grund af bygerne. Her vil man nok nå de 17 til 21 grader. På Bornholm kan det blive op til 23 grader,« siger meteorologen.

Vinden bliver svag til jævn.

Prognoserne er noget uenige om, hvor kraftige bygerne bliver.

»Lige nu vil jeg sige, at der en fifty-fifty risiko for, at vi når over de 25 millimeter regn på seks timer,« siger Martin Lindberg, der kan berette om udsigt til lidt bedre vejr søndag.

»Der kommer kun enkelte byger, og denne gang bliver det primært i Jylland. Der kommer lidt eller nogen sol, og vi får op til 18 til 23 grader,« fortæller han.

Mandag kan der så blive mulighed for en regulær sommerdag nogle steder.

»Der kan komme enkelte byger, men det bliver lidt varmere. Det bliver 20 til 24 grader. Varmest bliver det øst på, hvor man godt nogle steder kan nå op på 25 grader,« siger meteorologen.

Men inden sol og varme skal vi altså først lige have overstået endnu en dag med risiko for kraftig regn og torden.