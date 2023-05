For sidste gang er store bededag i år en helligdag, hvor folk kan holde fri fra arbejde.

Men hvordan bliver vejret så på denne helt særlige dag? Det har DMI et bud på – og det er ikke just lovende for havefester eller lignende.

Der kan nemlig blive ganske blæsende og køligt.

Det oplyser vagthavende meteorolog Hans Peter Wandler i en vejrkommentar på Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside.

»Store bededag bliver en blæsende og kølig dag med vindstød op til hård kuling. Men inden vi når dertil, skal vi igennem nogle dage med vekslende skydække,« forklarer han.

Med det henviser han til, at vejret frem mod fredag ser ud til at blive nogenlunde tørt med lidt eller nogen sol.

»Det kan dog ikke udelukkes, at der kan komme en enkelt let byge hist eller her,« oplyser meteorologen.

Temperaturen frem mod fredag kommer i dagtimerne til at ligge sig mellem otte og 13 grader, mens den om natten kan komme ned mellem to og seks grader.

Natten til torsdag kan dog blive endnu køligere med frostgrader.

Det bringer os frem til fredag og store bededag, hvor et frontsystem nærmer sig landet fra sydvest.

»Selvom lavtrykket ikke giver meget nedbør, ser det ud til at blive en blæsende dag,« skriver Hans Peter Wandler i sin vejrkommentar.

Vinden ser ud til at kunne blive jævn til hård fra øst med vindstød op til hård kuling.

»Udover at det bliver blæsende, ser det også ud til at blive ugens køligste dag; temperaturen kommer ’kun’ op mellem fem og ti grader. Så eventuelt konfirmationsfester i telte i haver kan føles kolde, så husk noget varm tøj,« lyder rådet fra Hans Peter Wandler.

Det er sidste gang, at store bededag er en helligdag, efter at et lovforslag fra regeringen om at afskaffe blev vedtaget i Folketinget tidligere på året.

Dagen forbindes ofte med varme hveder og konfirmationer.