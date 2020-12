»Lidt sol rundt omkring og enkelte byger.«

Efter en nærmest endeløs grå og våd december er de fleste danskere nok taknemmelige for de enkelte lyspunkter, der trods alt af og til kommer fra DMI i denne tid.

Og mandag er der godt nyt fra meteorologerne.

For selv om den vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut mandag morgen forudser byger rundt omkring, så er ikke nedbør og skyer, der vil præge billedet på juleugens første dag.

»Der bliver masser af huller i skyerne til solen. Jeg vil tro, at vi alle får solen at se i dag,« lover Klaus Larsen fra DMI.

Eneste undtagelser bliver bornholmerne, som bliver »snydt« for solen i denne omgang, fordi en front »går i stå« over Solskinsøen.

»Ellers får vi en pænere dag, end vi har haft længe, og det bliver lidt lysere i det,« forklarer Klaus Larsen, som dog tilføjer, at der kommer lidt spredte byger rundt omkring. Det er dog ikke så meget, at det vil ødelægge indtrykket af en ganske pæn dag.

»Men de fleste steder bliver det noget småtteri pjat.«

Det bliver en lidt blæsende dag med sol til de fleste. Der kommer dog også byger flere steder.

Temperaturerne kommer igen til at ligge til den lune side med omkring seks, syv grader, fortæller han, men en let til frisk vind vil betyde, at det vil føles lidt køligere, end de forrige dage.

Også tirsdag og onsdag tegner til at blive forholdsvis pæne dage med »lidt til nogen sol og mest tørt.«

Og når vi nærmere os juleaften, bliver det koldere, og nattefrosten vender tilbage.

Men det vender vi tilbage til senere...