Når stormen Otto senere fredag går i land, kommer det efter alt at dømme ikke til at gå stille for sig.

For med sig tager den både vindstød af stormstyrke og visse steder – særligt i det nordjyske – med orkanstyrke.

Før vi får besøg af Otto, lægger dagen gråt fra land med dis, finregn og tågebanker flere steder, oplyser meteorolog Bolette Brødsgaard i en vejropdatering på DMIs hjemmeside.

Op ad formiddagen kan finregnen forvandle sig til reel regn – og når den holder inde, bliver den stort set samtidig skiftet ud med blæsten fra Otto.

»Men selvom det ikke er sjovt at blive våd, kan det være en god idé at bruge den våde formiddag på at sikre løse genstande uden for,« forklarer hun:

»På den måde kan du undgå, at genstandene flyver afsted og giver skader på mennesker, huse, biler og andre ting.«

Skal du udenfor i blæsten, så lyder rådet, at man skal 'tage sig god tid' og 'være opmærksom på medtrafikanter':

DMI varsel om storm med vindstød af orkanstyrke : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/x7Q0H8GCWy — DMI (@dmidk) February 16, 2023

»Gående, cykler, motorcykler og høje, lette køretøjer kan have svært ved at holde en sikker kurs i blæsevejret,« fortæller Bolette Brødsgaard i vejropdateringen:

»Skal du med offentlig transport, så tjek om den kører. Vær klar til at finde alternativer, hvis der er pludselig sker ændringer.«

Allerede på nuværende tidspunkt har DSB meldt ud, at Otto har ført til, at der kører færre tog mellem Aarhus og Aalborg Lufthavn i perioden fra klokken 14 til 23 fredag.

Samsø Rederi har også aflyst flere færgeafgange mellem Samsø og Hou samt Samsø og Aarhus.

DMI har udsendt et varsel om 'farligt vejr' i særligt det nord- og nordvestjyske og for Norddjurs, hvor man i perioden fra klokken 15 til 23 advarer om storm med vindstød af orkanstyrke.

For store dele af det øvrige land er der udsendt et varsel om vindstød af stormstyrke.

Stormen ventes at kulminere fredag aften klokken 18, og DMI forventer, at vinden aftager natten til lørdag.