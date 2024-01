Onsdag er en dag i vestenvindens tegn.

Og vinden er så kraftig, at DMI nu har udsendt et nyt varsel om 'voldsomt vejr'.

Ikke om vinden i sig selv, men om forhøjet vandstand.

»Den kraftige vind, som i disse dage præger vejret, presser vand fra Nordsøen ind mod de danske kyster og ind i de danske farvande, hvor der så bliver forhøjet vandstand,« skriver Danmarks Meteorologiske Instituts (DMI) vagthavende meteorolog Mette Zhang i varslet.

I forvejen havde DMI udsendt et varsel om stormende kuling og vindstød af stormstyrke langs den jyske vestkyst – og det er stadig gældende.

Det er imidlertid ikke 'kun' her, vinden vil give problemer med forhøjet vandstand.

Ifølge DMIs varsel, gælder det over store dele af landet, som du kan se på kortet herunder:

DMI varsel om vindstød af stormstyrke : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/5Wd6H58mgd — DMI (@dmidk) January 23, 2024

Varslingsperioden er en smule forskellig rundt om i landet. Hvor DMI allerede forventer forhøjet vandstand i Vadehavet klokken 12 – og at vandstanden topper klokken 14 ved at nå op på mellem 2,4 og 2,7 meter over normal vandstand – bliver resten af landet ramt senere.

Som tommelfingerregel stiger vandstanden senere og senere, desto længere mod vest der er tale om. Ved Nordfyns Kyst, i det vestlige Storebælt og langs Nordsjællands kyst gælder varslet først fra natten til torsdag kort efter midnat.

Du kan se, hvornår varslet gælder rundt om i landet ved at klikke på de forskellige områder på DMIs varsel.

Der er også forskel på, hvor meget vandstanden ventes at stige rundt om i landet.

Næst efter Vadehavet forventer DMI, at den centrale del af den jyske vestkyst bliver hårdest ramt med op mod to meter over normal vandstand, som ventes omkring klokken 02 i nat.

De øvrige dele af landet, hvor der varsles om forhøjet vandstand, vil det toppe ved mellem 1,2 og 1,5 meter over normal vandstand.

Alle steder er der tale om et varsel i kategori 1, 'voldsomt vejr'.

»Vær opmærksom på, at vejrudviklingen kan påvirke dine omgivelser og udendørsaktiviteter,« lyder DMIs definition på et varsel i denne kategori.

Varslet om stormende kuling med vindstød af stormstyrke mellem onsdag eftermiddag og frem til sent onsdag aften langs hele den jyske vestkyst er også i kategori 1.