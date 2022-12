Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Efter en usædvanlig lun november har vinteren gjort sit indtog.

Nu kommer der også sne. Store mængder af sne.

»Jeg er overbevist om, at der kommer sne i store dele af landet. Især i Vendsyssel, Himmerland, Nordfyn og Vest-Nordsjælland vil det ramme kraftigst i løbet af onsdagen,« siger Martin Lindberg, vagthavende meteorolog ved DMI.

I et nyt varsel oplyser DMI, at der natten til onsdag og onsdag er 'risiko for kraftige snebyger, der lokalt måske kan give over 15 cm sne på seks timer'.

Vejrskiftet skyldes, at et lavtrykstrug med dyb koldluft fra tirsdag aften vil bevæge sig ned over Danmark fra nord.

Det er imidlertid ikke hele landet, som bliver indhyllet i hvidt.

»De kraftigste byger ventes først i Vendsyssel og Himmerland, derefter omkring Djursland og senere, i løbet af onsdagen, i de vestlige og nordlige dele af Sjælland, og til sidst måske på Lolland og Falster,« skriver DMI's vagthavende meteorolog Martin Lindberg i varslet.

Her tilføjes det, at bygerne lokalt kan være kraftige.

DMI risiko for kraftigt snefald : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/TTwZKV5Kj2 — DMI (@dmidk) December 6, 2022

»Lufttemperaturen ventes holde sig omkring eller lidt over frysepunktet, sneen vil derfor mange steder være ret våd,« lyder det fra Martin Lindberg.

Det er stadig usikkert, om der kan bygges snemænd og kælkes rundt om i landet, når snevejret rammer.

»Jordtemperaturen er endnu relativt høj, omkring fem grader, således er det usikkert hvor meget sneen vil lægge sig,« skriver den vagthavende meteorolog.

De fleste steder ser det ifølge DMI's prognoser ud til, at der vil komme mellem to og otte centimeter sne, men lokalt kan der komme betydeligt mere.

DMI opfordrer samtidig bilister til at være opmærksom i trafikken – særligt onsdag – hvor den kraftige sne kan føre til trafikale problemer grundet glatte og våde veje og nedsat sigtbarhed.