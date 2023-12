Store dele af Jylland risikerer at blive ramt af kraftigt snefald natten til søndag.

Det er DMI, som lørdag formiddag har udsendt risikomelding om kraftigt snefald.

Og når DMI omtaler risiko for 'kraftigt snefald', så er det defineret ved, at der kan falde mere end 15 centimeter sne på seks timer – og sammenlagt på op omkring 20 centimeter i varslingsperioden.

Det kraftige snefald kan finde sted fra omkring midnat lørdag aften og frem til søndag eftermiddag.

Der er risiko for kraftigt snefald i det lyseblå område - fra midnat lørdag aften og frem til søndag kl. 15.00. Foto: DMI Vis mere Der er risiko for kraftigt snefald i det lyseblå område - fra midnat lørdag aften og frem til søndag kl. 15.00. Foto: DMI

Og risikomeldingen dækker store dele af Jylland, som man kan se på billedet lige herover.

»Der er tale om en risiko,« siger vagthavende meteorolog hos DMI Lars Henriksen til B.T. og fortsætter:

»Det vil sige, at der endnu ikke er noget at se, men vores seneste prognoser viser, at det er noget, der i givet fald vil blive dannet i løbet af dagen. Og det kan altså ikke udelukkes, at der bliver tale om et kraftigt snefald.«

Lars Henriksen opfordrer folk til at følge med på DMI's hjemmeside.

Her kan man løbende se, om der rent faktisk sker en udvikling, som kommer til at udløse massivt snefald, ligesom man kan læse de seneste meldinger og varsler.