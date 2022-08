Lyt til artiklen

Har du ventet med at holde sommerferie til nu her i august, fordi du huskede, at vejret plejede at være bedre der?

Så bliver du måske en smule skuffet.

Sommervejret i august bliver nemlig både omskifteligt og ustadigt, lyder det fra DMI’s langtidsmeterolog Martin Lindberg, der har udarbejdet den nye månedsprognose.

Hvis du skal nå at fange nogle soltimer, er der størst chance for det de næste to uger, hvor der kommer perioder med tørt og solrigt vejr, relativt svage vinde og behagelige temperaturer.

Lige foreløbig er de varmere temperaturer dog mest forbeholdt folk, der opholder sig på Sjælland.

»Resten af ugen får vi varmere vejr østpå, hvorimod Jylland får køligt vejr med perioder med regn,« siger vagthavende meteorolog hos DMI Marie Timm, inden hun fortsætter:

»Landet bliver delt i to de næste dage. Til gengæld kan varmen østpå medføre en række brag fra tordenbyger – det får man ikke i Jylland.«

Næste uge vil der igen strømme varm og tør luft ind over landet, som nogle steder vil få temperaturen helt op til de 25 grader.

Fra den sidste tredjedel af august og frem ser vejret dog igen ud til at blive mere ustadigt, lyder det i DMIs langtidsprognose.

Det betyder flere skyer og perioder med regn, byger og blæst.

Nedbørsmængderne ventes dog at ligge omkring eller lidt under normalen: Typisk mellem 10 og 20 mm nedbør.