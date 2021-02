Hvis du er træt af at skrabe is af bilruden eller skovle sne i indkørslen, er der nedslående nyheder. Kan du derimod godt lide bidende kulde og snemænd, kan du bevare optimismen.

For efter en relativ kold januar, ser vintervejret nemlig ud til at fortsætte, så langt øjet rækker.

'Koldt og vinterligt vejr med frost og stedvis sne vil sandsynligvis dominere hele februar måned,' lyder det i DMI's seneste månedsprognose.

Således kan vi i resten af vinteren forvente streng frost og sne i perioder, kun opbrudt af kortere indslag med mildere vejr.

Vinter og frostklar formiddag ved Damhussøen i Vanløse. De danske søer vil formentlig være tilfrosset i store dele af februar.

Den kommende uge ligger kulden som en dyne over Danmark, og i løbet af ugen er der udsigt til både sne og blæst.

Uge seks fortsætter i samme spor, hvor især de første dage bliver bidende kolde med arktisk luft, der strømmer ned over landet og holder os i et temperaturleje under frysepunktet med risiko for 15 graders frost nogle nætter.

Til gengæld vil et højtryk dominere og servere pænt vejr, men i sidste halvdel af ugen kan der kortvarigt komme et mildere indslag med nedbør. Om det bliver regn, slud eller sne, er DMI usikre på.

I uge syv, som er skolernes vinterferie, vil kulden igen sejre med dagsfrost og ned til 10 eller 15 graders frost om natten. Det vil holde mest tørt, dog med lokale snebyger rundt omkring.

Enkelte lavtryk kan dog drive op til Danmark og give mere udbredt snevejr.

Sne og frost vil skabe gener i trafikken resten af vinteren.

Der er ikke de store forårstegn at spore, idet vintervejret stædigt holder fast i den sidste uge af februar. Igen vil det være overvejende koldt, men primært med tørt vejr og drivende snebyger. Temperaturerne begynder dog langsomt at vige for solens magt, så vi kan komme op omkring fem grader i ugens løb.

Der er altså udsigt til en særdeles kold vintermåned. Det står i stærk kontrast til de milde vintre, vi har haft de senere år.