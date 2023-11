Er du ved at være godt, gammeldags træt af det plaskvåde efterårsvejr?

Så har DMI gode nyheder til dig. Men du bliver nok nødt til at væbne dig med tålmodighed.

»De kommende uger ser ud til fortsat at byde på vådt og ustadigt vejr med temperaturer lidt til den kølige side,« skriver langtidsmeteorolog ved DMI, Steen Hermansen, i en ny månedsprognose.

Præcis som det har været tilfældet den seneste tid, er det lavtryk over Nordatlanten, som ser ud til at definere vejret den kommende tid. Og det betyder flere fronter med regn og byger.

Sådan kommer det ifølge DMI's prognoser sandsynligvis til at fortsætte frem til midten af november.

Men så ser der ud til at komme et vejrskifte.

»Derefter er der lidt større chancer for, at et højtryk kan forstærkes over Nordøsteuropa og give os bedre plads til solen med mindre nedbør,« skriver Steen Hermansen.

Højtryk om efteråret og vinteren betyder til gengæld typisk koldt vejr, og det gør sig også gældende mod slutningen af måneden.

Her er DMI's oversigt over, hvordan vejret ser ud til at blive i november måned. Jo længere frem i tiden vi kommer, desto større bliver usikkerheden. Foto: DMI Vis mere Her er DMI's oversigt over, hvordan vejret ser ud til at blive i november måned. Jo længere frem i tiden vi kommer, desto større bliver usikkerheden. Foto: DMI

Holder prognoserne, regner Steen Hermansen med, at den nedbør, der trods alt ser ud til at komme på bagkant af det forventede vejrskifte, lokalt kan falde som slud eller hagl.

»I sådanne situationer kan koldere luft strømme ned over os fra nordøst og give os byger med vinterligt islæt, især langs østvendte kyster der ligger åbent ud til Kattegat eller Østersøen,« skriver han.

Som altid skal DMI's langtidsprognose tages med en gran salt. Jo længere der kigges frem i tiden, desto mere usikre bliver prognoserne.