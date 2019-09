Ikke mindre end tre fronter skal passere over Danmark i den kommende uge, som bliver præget af ret store mængder regn.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Frank Nielsen.

Mandagen begynder tilforladeligt med tåge, langsom opklaring og temperaturer op mod 17 grader.

Men sent mandag kommer et lavtryk fra Polen, som skal ind over landet.

»Det er et af den slags lavtryk, som vi meteorologer har en vis respekt for nedbørsmæssigt,« siger Frank Nielsen.

/ritzau/