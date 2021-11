Meteorologerne hos DMI havde håbet lidt på et højtryk nord for os. Men sådan gik det ikke.

»Så den står bare på gråvejr, gråvejr, gråvejr, gråvejr, gråvejr, gråvejr, gråvejr og gråvej – og måske lidt kig til solen ind i mellem.«

Sådan lyder det fra den vagthavende meteorolog, Klaus Larsen, når han kigger ned over prognoserne for de kommende dages vejr.

Næppe overraskende betyder det, at vi også denne torsdag får gråvejr, omend også med chance for kig til solen flere steder.

Først begynder det dog »temmelig gråt« i den sydlige del af landet med dis, tåge og småregn af og til, mens man mod nord har mere tørvejr.

Solen kommer til den nordlige del af landet først, før man også i den sydlige del kan få glimt af den.

»Det er nok kun bornholmerne, der risikerer at blive helt snydt for solen,« forklarer Klaus Larsen.

Temperaturen kommer til at ligge omkring »lune ti grader«, men en let til frisk vind kan måske lige »tage toppen af fornøjelsen«.

»Så i store træk er det en gråvejrsdag med lidt solskin,« fortæller meteorologen.

På spørgsmålet om, hvorvidt det er symptomatisk for de kommende dage også, lyder svaret:

»Ja, det er jeg bange for.«

»Vi havde håbet på et højtryk nord for os, der kunne sende lidt køligere luft ned over os, men lige nu ser det ud til, at det er varmen, der har tænkt sig at vinde, og så står den bare på gråvejr, gråvejr, gråvejr, gråvejr, gråvejr, gråvejr, gråvejr og gråvej – og måske lidt kig til solen ind i mellem,« siger Klaus Larsen med et grin.

»Men det er på den her tid af året, at når varmen vinder frem, så finder skyerne også god plads på himlen.«

Til gengæld betyder det også, at nattefrosten holder sig langt væk, da temperaturen kommer til at være omkring tre-fire grader i nattetimerne.

Når vi ser på landets fire største byer, er der denne torsdag nogle lokale forskelle:

Aalborg

»Det starter i den pæne afdeling. Det er der, hvor solen kommer først frem,« forklarer Klaus Larsen.

»I Aalborg får man en dag, hvor der er størst chance for at se solen mest.«

Temperaturen bliver omkring de ti grader.

Aarhus

»Det starter med lidt smådrypperi, men i løbet af formiddagen skulle det gerne gå fremad, og solen skulle gerne komme lidt frem på himlen, når vi kommer lidt op ad formiddagen og hen mod middagen,« siger meteorologen.

Også her får man omkring de ti grader.

Odense og København

»Det er tæt på at være det samme i de to byer,« siger Klaus Larsen.

»Begge steder skal man væbne sig med noget mere tålmodighed, før man ud på eftermiddagen kan få lov til at se lidt til solen.«

Ellers skal man nok forvente lidt smådrypperier, og hvis man bevæger sig lidt ud af byerne også noget tåge. Særligt på Sjælland.

»Og så – overraskende nok – får man også her omkring de ti grader,« slutter meteorologen.