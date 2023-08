Sommeren forsvandt lige så hurtigt, som den kom.

Og nu kommer DMI med endnu en dyster melding.

Der er nemlig risiko for lokale skybrud tirsdag fra klokken 6 til kl. 14 for det sydøstlige Danmark.

»Varm luft pumper op over Danmark fra syd, samtidig med at en koldfront nærmer sig fra vest. Denne kombination giver gode betingelser for dannelse af kraftige tordenbyger, der kan give lokale skybrud,« skriver DMI.

Det er noget af et området, hvor der er varslet skybrud, og det kan godt være, at det ikke er alle på Fyn, Bornholm og Sjælland, der skal berede sig på en våd omgang.

»Der har været lidt uenighed i prognoserne, og det er nok ikke hele området, der vil opleve de her tordenbyger, der er så kraftige, at de bliver til skybrud, fortæller meteorolog ved DMI,« Trine Pedersen til B.T.

Selv skriver DMI også på deres hjemmeside, at det nogle steder også kan være, at det forbliver tordenbyger.

»Hvor tordenbygerne rammer helt præcis, er ikke til at sige. Derfor er der udsendt DMI risiko for de områder af landet, der forventes at blive ramt af de kraftige tordenbyger. Andre dele af landet kan også opleve tordenbyger, som dog ikke ventes at blive helt så kraftige.«