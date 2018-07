Så langt prognoserne rækker, ser det ud til, at det tørre, varme og usædvanlige danske sommervejr bliver ved. Det fremgår af DMIs seneste prognose for de kommende uger og resten af sæsonen frem til oktober.

I de kommende uger fortsætter det varme sommervejr, som vi har oplevet det siden maj måned. Generelt vil temperaturerne ligge mellem 23-28 grader, og kun ved kysterne vil man kunne finde svalende temperaturer, mens enkelte steder, lokalt, vil kunne opleve op til og over 30 grader.

Det skyldes ifølge DMI, at et højtryksområde ligger så godt som fast over landet. Det er lig med mere sommer. I prognosen for det næste stykke tid lyder det:

'I de kommende uger 30, 31 og 32 fortsætter nogenlunde den samme vejrsituation med et næsten stationært højtryksområde i omegnen af Danmark, hvorved vejret typisk forbliver varmt, tørt og solrigt. Generelt vil vi ligge mellem 23 og 28 grader og nogle dage måske lokalt over 30 grader.'

Historisk sommer

I det hele taget er sommeren 2018 allerede ved at skrive sig ind i historiebøgerne - ikke kun fordi vejret er skønt, hvis man elsker sommer og sol, men også fordi tørken, som vi oplever, er oppe blandt de helt store 'tørkeår' i den tid, DMI har målt.

'Med ringe nedbør, mange solskinstimer og høje temperaturer siden starten af maj er vi sandsynligvis allerede i samme kategori, eller over de andre ”store” tørkeår, vi har registreret siden 1874, nemlig 1899, 1947, 1959, 1976 og 1992, hvor der var tale om betydelige og lange tørkeperioder,' lyder det i DMIs prognose.

Og meget kan tyde på, at 2018 kan ende med at blive det tørreste nogensinde, skriver DMI:

'Juli ser ud til at blive meget tør, måske rekordtør, og hvis august også følger efter som en tør en af slagsen, risikerer vi dermed at overgå den hidtil tørreste sommer nogensinde registreret i 1976, hvor der faldt 49 mm på landsplan i de tre sommermåneder juni, juli og august.'

Fortsat udsædvanligt

DMIs prognose dækker også de kommende måneder - helt frem til oktober. Og her ser det exceptionelle vejr også ud til at fortsætte.

August ser nemlig ud til at fortsætte varmt, solrigt og tørt, som vi har oplevet sommeren hidtil.

Til september begynder vejret at blive mere ustadigt, og bygerne vil blive flere, skriver DMI:

'Senere på måneden og ind i september er der så små tegn på, at vi får mere ustadigt vejr og knapt så varmt med byger, som kan være med torden og med risiko for skybrud. Hvor august og første halvdel af september temperaturmæssigt vil ligge 2-3 varmere end normalt,' står der.

Prognoserne bliver mere og mere usikre, jo længere vi kommer frem. Men umiddelbart ser det ud til, at oktober også vil blive varmere end normalt. Samtidig kan det varme havvand, som den varme sommer har forårsaget, betyde en del kraftige byger - hvilket, ifølge DMI, kan resultere i, at tørkeindekset kan ramme mere normale tal.

'Desuden er der mulighed for mere vedvarende regn, som forhåbentlig endeligt kan medvirke til at få rettet op på det indeværende høje tørkeindeks.'