Høj sol fra en skyfri blå himmel og op til 28 grader.

Sådan ser vejrudsigten ud de næste fire dage, hvor der hverken er byger eller regn i prognoserne.

Henning Gisselø, vagthavende meteorolog hos DM, har da også en klar opfordring til alle, som elsker sol, varme og en frisk dukkert:

»Det gælder om at lufte bade- og sommertøjet nu, og nyde det fine sensommervejr, mens det er her.«

Forleden lød meldingen fra vejrtjenesten, at det flotte septembervejr ville vare ved til og med næste uge, men nu er meteorologerne ikke helt sikre på, at det holder så længe.

»Nyd det fine sensommervejr, mens du kan. Vi kan nemlig ikke helt udelukke, at der kommer et vejrskifte i næste uge, men det er vi stadig lidt usikre på,« siger han.

Men som sagt – inden efterårsdepressionen melder sig:

Både torsdag og de kommende dage – til og med weekenden – byder på både høj sol, ingen nedbør og op til 28 grader.

»Det ser rigtig godt ud,« konkluderer Henning Gisselø om torsdagens vejr og tilføjer:

»Vi får endnu en flot og varm dag, ligesom i går (onsdag, red.).«

Dog er der det lille 'men', at kysterne ved østvendte kyster får det markant køligere, end resten af landet.

Faktisk kan der være en temperaturforskel på næsten 10 grader mellem det varmeste og køligste sted i Danmark torsdag.

Ifølge Henning Gisselø bliver det varmest ved de vestvendte kyster i især Vest- og Sønderjylland, mens også på Vestsjælland kan man nå pæne temperaturer.

Weekenden bliver en behagelig gentagelse af de seneste dages vejr, understreger den vagthavende meteorolog, men så begynder der at dukke byger, lavere temperaturer og måske efterårsvejr op i vejrudsigterne.

»Vi er lidt forsigtige med at sige noget om næste uge lige nu, men det kunne se ud til, at der kommer et omslag tirsdag eller onsdag med byger og lidt køligere vejr.«

»Mandag dukker der måske lidt byger op, og så må vi se, hvor meget det bliver til tirsdag. Det er måske den dag, det skifter.«

Men selv en meteorolog kan ønske, at hans forudsigelser ikke holder stik:

»Vi kan da bare håbe, at det her flotte vejr vare ved lidt endnu,« siger Henning Gisselø.