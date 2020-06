Det bliver hedt. Rigtig hedt.

Læg bare roséen på køl, fyld gassen på grillen og find bikini og solcreme frem.

Den kommende uge lover meteorologerne nemlig høj sol, stort set ingen vind og temperaturer, der bevæger sig op mod de 30 grader.

»Lige nu overvejer vi, at vi måske får en hedebølge med over 28 grader, men der er lidt usikkert lige nu. Men vi får helt sikkert sommerdage med 25 grader.«

(Arkivfoto) Foto: Bax Lindhardt Vis mere (Arkivfoto) Foto: Bax Lindhardt

Sådan lyder den opløftende melding fra vagthavende meteorolog Henning Gisselø søndag morgen, hvor det ellers ser lidt gråt ud flere steder i landet.

Men selv om det er skyet og småregner især i den nordlige og østlige del af landet søndag, er det kun et kort intermezzo før det smukke sommervejr vender tilbage.

»Det kan også godt regne lidt i nat og i morgen formiddag (mandag, red.), men så stabiliserer vejret sig,« siger han.

Ofte er der en vis usikkerhed i meteorologernes prognoser, men i forhold til næste uges vejr er der ikke meget slinger i valsen.

Vagtchefen forudser i sin 7-døgnsudsigt, at næste uge byder på flere meteoroolgiske #sommerdage og måske også en #varmebølge. Læs med her.https://t.co/I6gLnAIgh4

Find kriterierne for en varmebølge i vores leksikon.https://t.co/FAoysK01Dn — DMI (@dmidk) June 20, 2020

Henning Gisselø er slet ikke i tvivl:

»Det er ret sikkert, at det bliver varmt og solrigt. Usikkerheden består i, at vi ikke kan sige præcis, hvor varmt det bliver.«

Forklaringen er enkel:

»Det er et højtryk, der ligger lige oven i hovedet på os, og det giver det her fine meget stabile sommervejr.«

(Arkivfoto) Foto: Bardur Eklund Vis mere (Arkivfoto) Foto: Bardur Eklund

Derfor opererer DMI i syvdøgnsudsigten også med meteorologiske termer som 'sommerdage' og 'varmebølge.'

En sommerdag forstår meteorologerne som en dag, hvor temperaturerne kommer over 25 grader, mens en varmebølge er tre dage i træk med over 25 grader.

Der er heller ikke de store regionale forskelle på vejret den kommende uge. Der er simpelthen sol nok til alle. Dog understreger den vagthavende meteorolog, at områderne langs kysterne ikke når helt så høje temperaturer.

»Det bliver generelt varmt, og det bliver landsdækkende. Vi kommer nok over 25 grader de fleste dage.«