Så vidt har der været langt mellem de vejrmæssige snaps i maj.

Men med månedens afslutning er der endelig lidt gode nyheder til de sol- og varmehungrende.

Det fortæller den vagthavende hos DMI.

»Når vi kommer til slutningen af ugen, så ser det ud til, at der kommer højere temperaturer. Men vi skal altså helt frem til weekenden,« siger Bolette Brødsgaard.

Inden vi kommer til weekenden, så skal vi igennem en række dage med blæsende og vådt vejr. Temperaturerne kommer ikke til at snige sig langt over 16-17 grader.

Men hen mod weekenden skifter vejret udtryk.

»Det bliver mere tørt og mindre skyet. Og så kan temperaturerne snige sig op omkring 20 grader. Samtidig vil solen brænde mere igennem, så det bliver noget bedre vejr,« uddyber den vagthavende.

Det mere tørre og lune vejr rammer Danmark fra øst/nordøst – og altså ikke fra syd, som man ellers kunne forvente.

Desværre varer det gode vejr ikke ved.

Når weekenden er overstået, og vi er nået hen mod midten af næste uge, så er vi efter alt at dømme tilbage til det ustadige vejr, vi har kendt fra maj og resten af foråret.

Og hvis det er sol og sommer, man ønsker sig til sin sommerferie, så kan det godt være, man skal ind og shoppe flybilletter mod sydligere himmelstrøg, forklarer den vagthavende.

»Alt tyder på, at det bliver en køligere sommer end normalt. Der kommer lavtryk og regnvejr, som går og kommer,« siger Bolette Brødsgaard, der har et godt råd til danskerne hen over sommeren.

»Hvis varmen kommer, så skal man gribe den og nyde den.«