Årets første efterårsdag begynder, som årets sidste sommerdag sluttede: Med pænt og solrigt vejr.

Og hvis du er en af dem, der håber på, at det kan vare ved, så er der gode nyheder på vej til dig.

Den vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, Klaus Larsen, forventer nemlig, at det kan stå på en del dage endnu – for ikke at sige mange dage.

Før det gode vejr rigtigt melder sin ankomst denne onsdag, skal vi dog lige igennem noget tåge, som har lagt sig hist og her. Særligt i Jylland, men også lidt på Sjælland.

»Vi regner med, at tågen forsvinder i løbet af morgentimerne, og ellers står der sol på programmet og kun svage vinde,« forklarer Klaus Larsen.

Der kan være et par enkelte skyer rundt omkring, men ellers kommer der ifølge meteorologen 'temmelig meget sol' – hvilket sender temperaturen op på mellem 22 og 23 grader.

Dog kan det nogle enkelte steder være lidt køligere. Det gælder særligt for områderne ude ved kysterne og måske også på Bornholm.

Men hvor længe ser det gode vejr så ud til at kunne vare ved?

»I hvert fald frem til weekenden. Det kan godt være, at vi får et lille temperaturdyk, men ikke det helt store,« fortæller Klaus Larsen.

Faktisk ser det også ud til, at det kan vare ved selv efter weekenden.

»Der er måske lidt ugler i mosen forude, for der ligger et lavtryk ude vestpå, som måske får skubbet det højtryk, der giver os det her gode vejr, væk i begyndelsen af næste uge. Men der er mere og mere i prognoserne, der tyder på, at lavtrykket holder sig væk, så vi får solskin og tørvejr de næste ti dage,« forklarer meteorologen.

Dermed ser højtrykket, som sikrer os det gode vejr, ud til at holde fronter og regnvejr væk fra landet den kommende tid.

Heller ikke den voldsomme orkan Ida, der hen over weekenden og mandagen hærgede i USA og nu er blevet svækket til at være en tropisk orkan, ser ud til at få nogen betydning:

»De kan jo nogle gange godt lav lidt rav i det, fordi der er meget energi i det. Men det ser ud til, at Ida lader til at kravle temmelig meget længere nordpå og forbi Nordnorge. Så umiddelbart hælder jeg til, at vi har noget nær ti dage med solskin og tørvejr og lune temperaturer, men det er dog selvfølgelig usikkert, når vi kommer så langt frem,« forklarer Klaus Larsen.