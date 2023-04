Lyt til artiklen

Det begynder for alvor at ligne noget for de mange sol- og varmehungrende danskere.

Begyndelsen af den kommende uge ser nemlig ud til at blive fyldt med sol og stigende temperaturer, inden torsdagen kan blive noget af et wildcard.

Det fortæller den vagthavende i DMI, Mille Jensen.

Men først til weekendens vejr.

»Lørdag har vi en overskyet dag i Jylland og på Fyn. Der kan også komme lidt regn. På Sjælland kan der komme lidt hul i skyerne,« siger den vagthavende.

Søndag bliver det stille og roligt bedre.

»Der begynder skyerne at trække mod syd, og et højtryk fra Norge bevæger sig mod Danmark,« forklarer Mille Jensen.

Netop det højtryk giver en start på ugen, mange nok vil mene er skøn.

»Fra mandag til onsdag får vi pænt vejr med sol og temperaturer i dagtimerne på 13, 14 og 15 grader. Vi nærmer os forår,« siger den vagthavende.

Herefter begynder usikkerheden at sætte ind. Torsdag ligger nemlig så langt ude i fremtiden, at prognoserne er mindre sikre.

Men spørger man den vagthavende hos DMI, så er torsdag en joker.

Den kan både blive rigtig varm eller våd.

»Torsdag kan også blive god. En prognose siger 19 grader og sol, en anden prognose siger skyer og regn.«