Kalenderen siger efterår, og vejrguderne er også kommet i efterårshumør.

Faktisk i sådan en grad, at vi i den kommende uge går et meget vådt døgn i vente.

Søndag formiddag har Danmarks Meteorologiske Institut nemlig udsendt et forvarsel om kraftig regn for store dele af landet.

Varslet gælder fra mandag aften klokken 21 til tirsdag aften klokken 18 og dækker hele Sjælland, Fyn og øerne og det meste af Jylland.

Grafikken fra DMI viser tydeligt, hvordan den kraftige nedbør ventes at fordele sig over landet.

Undtaget er kun Nord- og Nordvestjylland, Lolland og Falster og Bornholm.

Resten af landet kan forvente kraftig regn med op mod 25-40 millimeter nedbør på 24 timer.

»Vær forberedt på, at der kan forekomme kraftig regn,« skriver den vagthavende meteorolog, Lars Henriksen, i sin melding.

Den meget regn stammer fra et særdeles vådt efterårs-lavtryk, der når frem til Danmark fra sydvest mandag aften.

»På turen op mod Danmark forstærkes de til lavtrykket tilhørende fronter, og fra sent mandag og frem til tirsdag eftermiddag antyder de seneste vejrprognoser, at der stedvis kommer kraftig regn med op mod 25-40 millimeter på 24 timer,« skriver meteorologen.