Lørdag aften har DMI udsendt et varsel om risiko for voldsomt vejr gældende fra søndag aften i det sydsjællandske, på Lolland-Falster, Sydfyn, Langeland og Als.

Men allerede fra søndag eftermiddag melder DMI om voldsomt vejr fra Lemvig og ned langs hele den jyske vestkyst samt i Middelfart, Nordfyn, Odsherred og Kalundborg.

DMIs varselskort for søndag. Det gule områder varsles voldsomt vejr, mens der er risiko for voldsomt vejr i de lyseblå områder. Foto: DMI DMIs varselskort for søndag. Det gule områder varsles voldsomt vejr, mens der er risiko for voldsomt vejr i de lyseblå områder. Foto: DMI

For alle områder gør det sig gældende, at der forventes kuling med vindstød af stormstyrke. Tidligere lørdag har DMI fortalt, at det betyder risiko for, at trafikken kan blive ramt af både blæst og sne.

»Først blæser det op til kuling fra sydøst og øst, og der kan komme noget sne, som så går over i noget slud og regn. Måske kan der være vindstød af stormstyrke på vestkysten.«

»Det virker til at blive et rimelig heftigt døgn, hvor især den nordlige og østlige del af landet kan få problemer med trafikken søndag,« lød det fra DMIs vagthavende til Ritzau lørdag formiddag.

I det seneste varsel skriver DMI dog, at der med blæsevejret forventes forhøjet vandstand med op til 2,1 meter over den normale vandstand i den centrale vestkyst og op til 2,7 meter over den normale vandstand i Vadehavet.

Den forhøjede vandstand kan ifølge DMIs hjemmeside betyde lokale kystnære oversvømmelser ved Hvidesande og Esbjerg Havneby.

»Der er nogle lokale kriterier, der gør sig gældende for et varsel, og det er lige i den lave ende. Det er et minivarsel. Vi har nogle lokale havne, vi ringer til og sender prognoser til søndag,« fortæller vagthavende ved DMI Jesper Eriksen til BT og metroxpress.

På DMIs hjemmeside beder man dog om at være forsigtig, når man passerer kystområder i bil eller til fods.