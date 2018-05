Sent torsdag aften har DMI udsendt en risikomelding om skybrud og torden over dele af Danmark.

Mere specifikt er der tale om Nordfyn, Sydvestjylland, Sønderjylland, Faaborg-Midtfyn, Svendborg og Kolding, skriver de på deres hjemmeside.

Dog skulle resten af Danmark gå fri, sådan som meldingen ser ud i øjeblikket.

»Regnen kommer til at falde over et lille område, og derfor kan der godt komme skybrud lokalt,« siger vagthavende ved DMI, Jesper Eriksen, til BT.

Han oplyser, at skybruddet formentlig rammer Syddanmark omkring klokken 15 fredag eftermiddag og fortsætter ud på aftenen.

Der er risiko for, at der lokalt kan falde mellem 15 og 25 mm regn på 30 min og risiko for kraftig torden. På hjemmesiden uddyber DMI, at:

’Torden medfører fare for lynbrande, risiko for nedbrud af elektriske systemer, risiko for mange fejlalarmer fra automatiske anlæg. Skybrud medfører fare for oversvømmelse af lavtliggende områder, oversvømmelse af kældre, vand på kørebaner og i viadukter (akvaplaning), nedsat sigtbarhed.’