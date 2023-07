Et gammelt børne-rim lyder: 'Regn, regn, gå din vej. Vi kan ikke bruge dig. Sol, sol, kom igen. For du er min bedste ven'.

Det kan formentlig godt være, at netop den remse bliver sunget særligt meget i den kommende uge. For de mange danske børnefamilier, der netop nu befinder sig ude i det danske sommerlandskab, står over for en våd og skyet uge med mellem 15 og 20 grader i hele landet.

Det fortæller vagthavende meteorolog Anna Christiansson til B.T.

»I morgen bliver det overskyet med regn det meste af dagen,« fortæller hun.

Og hvis de mange sommergæster, der netop nu befinder sig i Skagen til den famøse 'Hellerup-uge', skal gøre sig forhåbninger om at opleve det smukke, danske sommervejr, så skal det ske i morgen, lyder meldingen.

»Nord for Limfjorden ser det ud til, at de får lidt sol i morgen først på dagen,« lyder det fra Anna Christiansson som tilføjer:

»Men senere kommer regnen derop.«

Og sådan bliver vejret også i starten af næste uge. Skyet med byger og temperaturer mellem 15 og 20 grader.

Går man og håber på, at Sydeuropas ekstreme temperaturer vil smitte af på det danske sommervejr, bliver man skuffet.

For det er der nemlig intet, der tyder på, lyder meldingen fra meteorologen.

»På nuværende tidspunkt ser det ikke sådan ud. Men på torsdag bliver der mulighed for færre byger og lidt sol, men der kommer en ny front ind, så fredagen ser også våd ud,« forklarer hun.

Så er man på sommerhusferie eller lignende, kan det være en god idé at finde tæpper og brætspil frem. For det kedelige vejr ser ud til at hænge i for nuværende.