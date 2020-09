Hører du også til dem, der blev overrasket over det lækre sommeragtige vejr søndag og begyndte at tænke på ‘Indian Summer’?

Nyd det så godt, du kan. ‘Indian Summer’ er det nemlig ikke, og fra mandag er det slut.

Sådan lyder den kedelige melding fra DMI, der varsler markant vejrskifte fra næste uge.

Faktisk begynder det allerede mandag, hvor vejret bestemt ikke vil være lige så godt som søndag, hvor der flere steder blev målt temperaturer på op til 23 grader.

»Hvis man sammenligner med i dag, så bliver det markant dårligere i morgen, men det bliver ikke super gråt og super blæsende. Det bliver formentlig under 20 grader - nok omkring 17 grader,« siger Henning Gisselø, der kalder søndag for nok den ‘sidste sensommerdag’ i denne omgang.

Ser man på resten af næste uge, så bliver det kun værre:

»Det bliver mere ustadigt med vekslen mellem skyer, småregn og mere blæsende, og når vi kommer hen til torsdag, så ser det ud til at blive mere typisk efterårsvejr med regn og blæst,« lyder den nedslående besked.

Mange har nok hørt om vejrfænomenet ‘Indian Summer’ - en slags ekstra sensommer som man kender fra USA.

Men gik du og troede, at det var det, vi var i gang med nu, så er beskeden også skuffende.

‘Indian Summer’ optræder i DMI’s definition først, når der - efter at efterårsvejret er indtruffet - kommer nogle dage med varme temperaturer og solskin.

»Ifølge den definition, vi bruger her, skal vi et stykke ind i oktober, bladene skal skifte farve, og det skal helst have været rigtig efterår inden, og så kommer ‘Indian Summer’ tilbage med en enkelt dag eller to, hvor det kan være lunt og disset og lidt stille med solskin,« siger meteorologen.

For modsat den ‘Indian Summer’ som man kender fra USAs østkyst, hvor det godt kan være varmt i nogle uger, så er det højst et par dage, vi kan regne med at få i Danmark - hvis vi får nogle overhovedet.

»Det er en dag eller to, og så er der efterårsvejr igen. Det er et typisk oktoberfænomen,« siger Henning Gisselø.

Årsagen til forskellen på vejrfænomenet i henholdsvis Danmark og USA skyldes klimaet.

Mens vi i Danmark primært får vejret ind fra vest, hvilket givet et meget fugtigt vejr med lavtryk, regn osv., så ligger det østlige USA på østkysten og får en del vejr ind fra fastlandet i vest. Derfor har de et mere tørt og stabilt klima.