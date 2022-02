Slutningen på skolernes vinterferie bliver en dramatisk omgang på vejrfronten.

DMI har udsendt både et varsel og en risikomelding – og der kan være mere på vej af samme skuffe.

Natten til torsdag varsler Danmarks Meteorologiske Institut om risiko for voldsomt vejr i Vadehavet, hvor vandstanden mellem klokken 2.00 og klokken 5.30 bliver en hel del over normal vandstand.

Her – og flere andre steder i landet – advarer DMI også om blæsevejr og risiko for vindstød op til stormstyrke.

»Og det er kun begyndelsen,« siger vagthavende meteorolog ved DMI, Anja Bodholdt.

Hun kan også fortælle, at der er ikke bare er store – men meget store – forskelle på, hvor vildt vejret bliver rundt om i landet.

»Det er især de sydligste egne, som står for skud,« siger Anja Bodholdt.

Ja, faktisk bliver det end ikke særligt blæsende i det nordjyske.

Risikomeldingen om stormende kuling med risiko for vindstød af stormstyrke gælder således for Lolland Falster, Sydfyn, Sønderjylland, Vordingborg, Assens, Esbjerg, Fanø, Varde og Bornholm.

»Vindstød af stormstyrke medfører, at tagsten blæser ned, store grene knækker, træer kan vælte og spærre tog- og vejstrækninger. Stor sandsynlighed for at broer må lukkes for trafik,« skriver DMI i risikomeldingen, som gælder fra natten til torsdag til først på torsdag formiddag i tidsrummet 04 til 12.

Det er et lavtryk, som bevæger sig fra Skotland og ind over den sydlige del af Danmark sent onsdag aften, som står fadder til både varslet om vindstød af stormstyrke og forhøjet vandstand i Vadehavet.

»Over Nordsøen blæser det endnu kraftigere, og vinden presser vand ind i Vadehavet,« siger Anja Bodholdt.

DMI forventer, at det kulminerer omkring klokken 3.30 natten til torsdag, hvor vandstanden vil være mellem 2,4 og 2,6 meter over normal vandstand – hvilket kan føre til lokale kystnære oversvømmelser.

Derfor advarer DMI om, at du skal være ekstra forsigtig, når du færdes i bil eller til fods i kystområder ved Vadehavet.

Meget tyder dog på, at der er flere varsler på vej fra DMI – og at andre egne af landet også kan blive ramt af oversvømmelser.

»Fredag kommer der et nyt lavtryk ind over landet, og der er risiko for, at det hele mere eller mindre kommer til at gentage sig,« lyder det fra Anja Bodholdt.

Hun kan ikke garantere, at der bliver behov for nye vejrvarsler, men der er klar risiko for, at blæsevejret kan føre til forhøjet vandstand i Vadehavet også fredag – hvor også Roskilde Fjord, Isefjord og flere af Bælterne kan stå for skud på den konto.

Varsler om vind af stormstyrke kan også komme på tale igen allerede fredag – og igen i løbet af weekenden.

»Igen bliver der store regionale forskelle. Det er især i de sydlige egne af landet, der bliver ramt,« slutter Anja Bodholdt.