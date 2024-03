Som de fleste nok ved, er en front med snevejr på vej op over landet.

Men nu udsender DMI et varsel om noget helt andet.

Nemlig forhøjet vandstand.

»Der forventes en vandstand mellem 1.15 og 1.3 meter over normal vandstand,« skriver Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) i varslet, som gælder for Sydøstsjællands kyst.

Varslet er i kategori 1, »voldsomt vejr« og gælder fra fredag klokken 12 til lørdag klokken 01.

Derudover har DMI udsendt en risikomelding, idet der flere steder i den sydlige og vestlige del af landet lokalt kan komme isslag i aften og natten til lørdag.

»Der kan lokalt forekomme let isslag. Nedbøren ventes senere at gå over i regn,« skriver DMI i risikomeldingen.

Risikomeldingen gælder i fra klokken 18 til klokken 22 fredag aften i de sydligste egne, mens det lidt længere mod nord drejer sig om tidsrummet 22-02 fredag aften og natten til lørdag.