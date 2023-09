I dag bliver landet delt i to rent vejrmæssigt.

Hvor de fleste slipper med enkelte byger, kan vejret blive særdeles voldsomt visse steder.

DMI har således udsendt både et varsel om forhøjet vandstand for Vadehavet og den centrale Vestkyst og en risikomelding om kraftig regn i det vestlige og centrale Jylland.

I varslet – som du kan læse meget mere om HER – oplyser DMI, at vandstanden ved Vadehavet i tidsrummet 17-21 ventes at blive mellem 230 centimeter og 270 centimeter over gennemsnittet. For den centrale Vestkyst gælder varslet fra klokken 18.30 til klokken 20. Her forventes vandstanden at blive mellem 190 og 230 centimeter over normalvandstanden.

»Den præcise bane for lavtrykket er endnu usikker, og ændringer kan medføre enten lidt højere eller lavere vandstande,« skriver DMIs vagthavende meteorolog Hans Peter Wandler i en kommentar på vejrtjenestens hjemmeside.

Men det er ikke kun ved kysten, at vejret kan blive voldsomt i dag.

DMI melder om risiko for kraftig regn i næsten hele det vestlige og centrale Jylland. Der kan lokalt falde mellem 30 og 50 millimeter nedbør i varslingsperioden, som er hele tirsdagen.

»I dag skal et lille, men hidsigt, lavtryk forbi. I forbindelse med lavtrykket går vi fra vekslende skydække med spredte byger til overskyet med regn,« lyder det fra Hans Peter Wandler.

Lokalt kan bygerne være med torden og kraftige vindstød, og det er især Jylland, der bliver ramt.

Ifølge DMIs prognoser vil resten af landet kun vil få enkelte byger – og bornholmerne endda tørvejr størstedelen af dagen.

Tirsdagen bliver også en blæsende omgang.

»Vindstødene kommer de fleste også til at mærke,« skriver Hans Peter Wandler.

Allerede først på dagen vil det være ret blæsende, især i forbindelse med bygerne, men som lavtrykket nærmer sig, vil vindstødene flere steder kunne komme op på stormende kuling.

Langs de jyske kyster kan der endda lokalt komme vindstød af stormstyrke.

Temperaturerne får også et dyk i forhold til de sidste par dage og kommer til at ligge på mellem 15 og 19 grader.