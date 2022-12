Lyt til artiklen

Kør forsigtigt, hvis du skal køre bil eller cykel torsdag. DMI advarer nemlig om, at der efter dagens snebyger er risiko for glatte veje.

Og det gælder i hele landet, fortæller Mette Wagner, vagthavende meteorolog ved DMI.

»Der har været snebyger mange steder i landet, og når der smelter, bliver det til vandpytter, som fryser til is.«

»Derfor er der risiko for glatte veje – og lokalt sneglatte veje,« fortæller hun.

Ifølge meteorologen er det kun på Bornholm og Vestkysten, at temperaturen på nuværende tidspunkt ikke er under frysepunktet.

»Men det er bare et spørgsmål om tid,« pointerer hun.

Og på grund af glatte veje og dermed også større risiko for ulykker i trafikken, råder SOS Dansk Autohjælp bilister til at forberede sig på vejr- og vejforholdene allerede aftenen før, man skal ud.

»Tjek vejrudsigten om aftenen, stå tidligere op om morgenen og kør i god tid, hvis du kan se, at vejret byder på glatte eller snefyldte veje.«

»Man skal køre efter forholdene, og hvis man ikke har tid nok, kan det skabe unødvendig panik, hvilket i sidste ende kan medvirke til uheld,« siger vagtcentralchef Anette Bjørn Juncher i en pressemeddelelse og understreger, at vinterdæk eller som minimum helårsdæk er et must.

Men selvom torsdagen bliver en dag, hvor man skal være ekstra vågen på vejene, så er det også en dag, der skal nydes, fortæller Mette Wagner.

»Der kommer sol mange steder i morgen – med blå himmel endda. Der bliver en smuk dag, der skal nydes, inden der kommer en ny portion byger.«