Strandene har de seneste dage bugnet af strandløver, badedyr og afvaskede håndklæder.

Den usædvanlige varme har ikke blot ramt Danmark lokalt, tværtimod er det lige nu hele Norden, der sveder, og det er ikke ligefrem hvert år, det sker, påpeger DMIs vagtchef, Martin Lindberg.

Det, kombineret med, at sommervarmen har ligget som et lunt tæppe over Danmark i flere dage, får DMI til at varsle brandfare i hele landet.

I flere dele af landet er der således opstået ekstrem brandfare efter de relativt mange dage i streg med høj varme, fortæller Martin Lindberg.

»Det er meget tørt, så brandfareindekset er højt, efter de sidste par dage, hvor det har været rigtig sommervarmt,« lyder det fra Martin Lindberg.

Lige nu er der altså høj brandfare i hele landet. Det betyder, ifølge brandfareindekset, at antændelse ved glød eller flamme vil kunne forekomme.

Flere steder lokalt er der dog ekstremt høj risiko, og antændelse ved glød eller mindre flamme kan lokalt ske ekstremt nemt.

Det gælder især Nordjylland, omkring Aalborg, og Vestsjælland, mellem Kalundborg og Slagelse.

Mens Martin Lindberg spår, at fredag vil bringe de varmeste temperaturer i 2020 indtil videre, skal danskerne heldigivis ikke sige helt farvel til snobrød og pandekager over bål i haven.

Ifølge Martin Lindberg vil flere byger ramme landet i løbet af lørdagen, og derfor falder risikoen for brandfare i løbet af weekenden.

Søndag skulle den danske muld således være så gennemblødt, at det meste af landet kun er i lav risiko for brandfare.