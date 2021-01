Hvis du er træt af minusgrader og ekstrem nattefrost, som har kendetegnet Danmark de seneste dage, så er der godt nyt.

For ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) er søndag den sidste dag, hvor du for alvor skal pakke dig ind i hue og halstørklæde.

»Den hårde frost og kulde er ved at aftage, for mandag banker en ny front på, der skal passere landet. Temperaturerne kommer til at stige, så vi kommer over frysepunktet igen,« siger Anja Bodholdt, der er vagthavende hos DMI, til B.T.

Faktisk venter der danskerne et markant vejrskifte, forklarer hun videre:

»Mandag bliver det gradvist lunere, hvor temperaturen vil ligge omkring fem graders varme. Samtidig forsvinder den nattefrost, vi har haft den seneste tid, og onsdag til torsdag kan vi måske endda snige os op på 9 graders varme.«

På trods af lunere temperaturer, skal danskerne dog ikke forvente at få mange solskinstimer den kommende uge.

»Det bliver nok i den minimale afdeling. Mandag til onsdag bliver ret våde, og fredag bliver det endda ret blæsende med vind fra vest. Der kommer til at ligge et vekslende skydække over hele Danmark,« forklarer Anja Bodholdt.

Forleden røg nattetemperaturen, som blev målt ved Horsens, helt ned på minus 11,8 grader natten til lørdag, og ifølge DMI var det da også den koldeste nat i næsten tre år

Ikke siden marts 2018 har der været så koldt i Danmark – her blev der målt temperaturer ned til minus 12,9 grader.