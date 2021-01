Til både bilister, cyklister og fodgængere lyder advarslen: »Pas på.«

For både denne fredag – hvor vi får et såkaldt 'isdøgn' – og resten af weekenden bliver temperaturerne lave, og det kan føre til, at fortove, cykelstier og veje bliver meget glatte.

Det fortæller den vagthavende meteorolog fra Danmarks Meteorologiske Institut, Frank Nielsen:

»Man kan lige så godt sige det, som det er: Både bilister, cyklister og fodgængere skal være opmærksomme her de kommende par dage.«

De glatte veje har man blandt andet kæmpet med i Esbjerg, og til JydskeVestkysten fortæller ledende sygeplejerske Ina Marie Andersen fra Fælles Akutmodtagelse på Sydvestjysk Sygehus, at man tidligere på ugen har haft »en del« faldulykker fra morgenstunden.

Desuden fortæller Lone Jensen, der bor i Esbjerg, men arbejder i Sønderris, at det var »ubehageligt«, da hun tirsdag kørte af sted på arbejde:

»Det var fuldstændigt vanvittigt. Folk skøjtede rundt, og det virkede i det hele taget farligt. Det føles ikke trygt at køre på arbejde, når vejene er så glatte. Det var ubehageligt, og vi talte om det, da jeg mødte ind på job, hvor alle andre havde haft samme oplevelse. Der var også flere, som havde set cyklister, der lå ned, fordi de var gledet. Problemet var, at der ikke var salt på vejene, og synes jeg godt nok er et problem,« siger hun til JydskeVestkysten.

Til B.T. fortæller meteorolog Frank Nielsen, at vi egentlig går en flot weekend i møde. Dog bliver den kold. Meget kold.

»Vi har det, vi kan kalde et isdøgn fredag, for det ser ud til, at vi ikke kommer over frysepunktet,« forklarer han og tilføjer:

»Det bliver en stille nat (til lørdag, red.), og mange steder bliver det også klart vejr. Det betyder, at det mange steder kan blive en rigtig kold nat med fem-otte graders frost.«

De steder, hvor der ligger sne på jorden – særligt i det nordøstjyske og i det vest- og nordsjællandske – kan det blive endnu koldere. Helt ned til omkring ti graders frost.

»Når luften så også er tør, kan der blive rim- og isglatte veje. Så man skal være opmærksom, når det er så koldt, og man for eksempel er ude at køre. Så skal man være forsigtig,« siger Frank Nielsen.