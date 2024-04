»Det trænger vi efterhånden også til.«

DMIs vagthavende meteorolog Klaus Larsen griner – og fortæller så om det vejrskifte, der er på vej.

Et vejrskifte, som mange danskere nok har sukket efter i et stykke tid.

Godt nok fortsætter det kølige og ustadige vejr ugen ud – men så kommer foråret.

Og det kommer bragende.

Hvor lavtryk netop nu sender kold luft ned over Danmark fra nord, ligger der et højtryk over De Britiske Øer, som ifølge DMI når frem til Danmark til weekenden eller først i næste uge.

Det bliver startskuddet på det vilde vejrskifte.

Hvor vejrguderne i disse dage byder os på nattefrost og dagstemperaturer under ti grader, lover DMI – og hold nu fast – op mod 22-23 graders varme allerede i starten af næste uge.

»Det starter i weekenden, og derefter bliver vejret bedre og bedre,« fortæller Klaus Larsen.

De varmeste temperaturer vil de jyder og vestsjællændere, som bor lidt væk fra kysterne, få, men også i resten af landet får temperaturerne et ordentligt hak opad, så der for alvor kommer forår i luften.

Nu kigger vi jo en uge frem, så hvor sikker er prognosen?

»Det er sikkert, at vi får varmere vejr,« lyder det opmuntrende svar fra Klaus Larsen.

»Om det bliver 22-23 grader, som prognoserne lige nu tyder på, eller 'kun' omkring 19 grader, kan vi dog ikke sige med sikkerhed,« tilføjer han.

Og ikke nok med det.

Den varmere luft får solen som medspiller.

»Ja, det ser forholdsvis tørt ud. Der kan komme lidt nedbør hist og her, men ikke noget af betydning,« siger Klaus Larsen.

Det lunere vejr ser endda ud til at bide sig fast, når det først melder sin ankomst sidst på weekenden eller i starten af næste uge.

Der er dog et enkelt men, fortæller Klaus Larsen.

»Vandet i havene er stadig koldt, så helt ud til vandet vil det blive noget køligere end i resten af landet. Især på steder med pålandsvind.«

Den vagthavende meteorolog tilføjer, at man ikke skal særlig langt væk fra vandet, før temperaturerne kalder på, at forårsgarderoben bliver luftet – i stedet for den vinterjakke, der vel efterhånden også trænger til at blive pakket væk.