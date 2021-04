Helt op til 19 grader og »super flot vejr« til alle.

Der er lagt op til en lun start på ugen, og både mandag og tirsdag tegner til at blive med solrigt vejr og tocifrede varmegarder.

Sådan lyder de prognoser fra Danmarks Meteorologiske Institut, som vagthavende meteorolog Lars Henriksen kigger på mandag morgen.

»Mandag kan blive den varmeste dag i denne omgang. Når vi de 19 grader, så bliver det i dag,« siger han.

Flot og solrig forårsdag venter, og mandag kan blive den varmeste dag i denne omgang, med temperaturer op omkring 18-19 °C. Onsdag skiftedag, se mere her https://t.co/U9Wjeneuv4 pic.twitter.com/GWYOVkWuHN — DMI (@dmidk) April 19, 2021

Det er især vestjyderne, der får det lunt, men selv om der temperaturmæssigt vil være store regionale forskelle, kan vi alle se frem til en lun og solrig dag.

»Det bliver super flot vejr. Vi fortsætter, hvor vi slap i går (søndag, red.).«

Også tirsdag bliver en flot og lun dag, selvom temperaturerne her – med meteorologens ord – »tager et lille nøk nedad.«

Men så går det »helt galt« midt på ugen.

Så smukt kan Danmark tage sig ud set fra en satellit i 700 km højde. Billedet er fra i dag, søndag den 18. april omkring middag#NASA #Terra #Aqua satellit pic.twitter.com/xu1NCBDHFz — DMI (@dmidk) April 18, 2021

For med fare for at lyde som en gammel Carlsberg-reklame, som alle for længst har glemt, så gælder det – som så meget andet her i livet – om at nyde det flotte og lune vejr liiige så længe, det varer.

Intet varer som bekendt evigt, og det gør de tocifrede temperaturer i april altså heller ikke.

Faktisk vender kulden tilbage allerede onsdag, varsler DMI, og ikke nok med det:

»En koldfront trækker ned over landet, og det giver kold polarluft med regn, byger og måske også hagl og slud,« siger Lars Henriksen, som pludselig begynder at tale om encifrede temperaturer og nattefrost igen fra og med midt på ugen.

»Det er meget klassisk for denne tid af året. Bedst, som vi tror, at NU er det lune forårsvejr kommet, er vi tilbage i den kolde luft.«

»Det bliver noget af en mavepuster og vil føles helt anderledes end nu.«