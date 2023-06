Sol, så langt øjet rækker.

Torsdag begynder sommeren efter kalenderen, og vejrguderne følger med.

Prognoserne for de kommende uger tyder nemlig på sol og næsten ingen nedbør.

»De næste to til tre uger er der ikke de store mængder vand i vente,« siger vagthavende meteorolog hos DMI, Marie Timm.

»Der vil kun komme enkelte kortvarige byger,« siger hun og tilføjer, at det nok ikke lige er det, hverken landmænd eller haveejere har brug for lige nu.

»Man kan godt tørste efter en regnvejrsdag, men på nuværende tidspunkt kan vi ikke se et større regnvejr i krystalkuglen.«

Derimod lover hun masser af tørvejr, solskin og »varierende vindforhold.«

Temperaturerne kommer til at ligge omkring de 20 grader. Lidt køligere ved kysterne.

Årsagen til det flotte sommervejr skal findes vest for Danmark. Der ligger nemlig et højtryk over De Britiske Øer, som stort set ikke bevæger sig.

Det betyder, forklarer meteorologen, at vi ikke får fronter ind over Danmark. Og altså kun har udsigt til »enkelte byger hist og her.«

»Vi er i en periode med meget stabilt og tørt vejr,« tilføjer hun.

Det betyder også, at vi skal være ekstra opmærksomme med at bruge ild uden for.

Tørkeindekset er ved at være højt, og flere steder er der »høj risiko for tørke.«

Du kan læser mere på tørkeindekset.