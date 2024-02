Efter nogle lune, men grå og regnfulde dage falder temperaturen en anelse.

Til gengæld får vi en smuk start på weekenden – som det så også gælder om at nyde, mens tid er.

»Lørdagsvejret opfordrer til udendørsaktiviteter,« skriver DMIs vagthavende meteorolog Mette Wagner i en kommentar på vejrinstituttets hjemmeside.

Lørdagen starter ellers skyet de fleste steder, men i løbet af dagen vil det klare op fra nordvest med nogen eller en del sol, opklaringen vil med Mette Wagners ord »nå de fleste«.

Dog må sønderjyderne kigge langt efter solen i dag, hvis man skal tro DMIs prognoser. Her bliver det endnu en gråvejrsdag, om end det ser ud til at holde tørt.

Har du higet efter at nyde solens stråler og færdes udendørs uden at trække i regntøjet, skal du imidlertid sørge for at få det gjort i dag.

»Søndag bliver det igen skyet, temperaturen stiger og i løbet af dagen kommer der regn til hele landet,« lyder det fra Mette Wagner.

Det ser ud til, at især den sydlige halvdel af landet får en våd søndag.

Temperaturmæssigt kommer vi i dag til at ligge på mellem fire og ni grader. Søndagen bliver en anelse køligere.