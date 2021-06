De kommende dage kommer til at byde på et skønt sommervejr i stort set hele landet.

Temperaturer over 20 grader, lette skyer og sol, lyder som ren sommer. Der er dog en landsdel, som kommer til at kigge lidt længere ud i horisonten, før man kan nyde sol og sommer.

Men lad os begynde med dem, der allerede søndag kan nyde det gode vejr.

Det er nemlig store dele af Danmark fra øst til vest, hvor søndagen vil byde på skyer, med lunt vejr med temperaturer over 20 grader.

Eller som den vagthavende hos DMI i siger:

»Det er næsten perfekt strandvejr søndag. Temperaturen er over 20 grader, og samtidig er der et skydække, som gør, at man ikke bliver forbrændt af solens stråler. Så hvis man eksempelvis har små børn, så er det oplagt at tage på stranden,« siger Bolette Brødsgaard fra DMI.

Og så kommer vi til undtagelsen.

For i det aller vestligste af Jylland bliver det ikke på samme måde strandvejr.

Stort set hele landet får sommervejr de kommende dage. En landsdel må dog vente nogle dage, før varmen for alvor kommer. Arkivfoto. Foto: Emil Helms Vis mere Stort set hele landet får sommervejr de kommende dage. En landsdel må dog vente nogle dage, før varmen for alvor kommer. Arkivfoto. Foto: Emil Helms

Her betyder vindretningen nemlig, at temperaturerne vil være markant lavere end de 20 grader plus, man ser i resten af Jylland og på øerne, forklarer Bolette Brødsgaard.

»Det vestlige Jylland vil have det noget køligere end resten af landet helt frem til onsdag, hvor vinden skifter, og de også begynder at se temperaturer over 20 grader,« siger Bolette Brødsgaard.

Indtil da skal vestjyderne formentlig regne med temperaturer, der ligger mindst to-tre grader under de 20.

Men derefter ser det så også ud til, at de får varmen deres vej. Allerede fra onsdag tyder det på, at de kan komme op på den rigtig gode side af 20 grader celcius – måske helt op til 25 grader – som resten af landet kan nyde allerede nu.

Ifølge den vagthavende ved DMI er der dog en ting, som det gode vejr i store dele af landet betyder, man skal være ekstra opmærksom på.

Efter nogle store regnskyl den seneste uges tid forsvandt den overhængende fare for, at brande kunne bryde ud. Og derfor blev Sankt Hans også afviklet som sædvane de fleste steder.

Men da der ikke kommer meget nedbør de kommende dage, så begynder tørkeindekset igen at bevæge sig i den forkerte retning.

»Vi skal igen til at tænke på brandfare, når der kommer så lidt nedbør. Så når man fx benytter sig af engangsgrill, skal man til for alvor at tænke sig om igen,« siger den vagthavende.