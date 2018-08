I weekenden holder hedebølgen en pause, men midt i næste uge vender den tilbage - med hidtil uset styrke. På onsdag bliver det så varmt i Danmark, at den 43 år gamle varmerekord kan stå for fald.

»Der kommer et varmt pust i midten af næste uge. Det kommer til at kulminere på onsdag, hvor det bliver 33 grader varmt i det østlige Danmark. På Vestsjælland kan det lokalt blive op til 34-35 grader, og vi kan endda komme op i nærheden af den danske varmerekord fra 1975, hvor der blev målt 36,4 grader i Holstebro,« siger vagthavende meteorolog ved DMI, Thyge Rasmussen, til B.T.

Hvis du allerede nu begynder at svede over udsigten til, at sommervarmen får endnu et nøk opad, kan DMI dog berolige dig lidt. Før vi når så langt, venter der nemlig en - for sommeren 2018 - decideret kølig weekend.

»Der kommer en koldfront ind over landet fra nordvest lørdag, som giver temperaturerne et dyk. I morgen (lørdag, red.) bliver det omkring 25 grader og søndag 22-23 grader. Ved den jyske vestkyst kommer temperaturen ned under 20 grader. Det bliver også blæsende med en frisk vind fra nordvest, så luften vil nærmest føles kølig,« siger Thyge Rasmussen.

Det kan blive op til 35 grader varmt onsdag.

Der er også mulighed for lidt af den nedbør, som landmænd, haveejere og mange andre sukker efter i weekenden. Men der bliver slet ikke tale om de store mængder, der efterhånden skal til for at gøre det afsvedne Danmark grønt igen.

»Lørdag kommer der lidt byger på Sjælland og Lolland-Falster. Det bliver ikke til det store, men lokalt kan der komme 5-10 millimeter. Søndag bliver stort set tør, mens der kan komme lidt byger på mandag,« siger Thyge Rasmussen.

Efter den smeltende varme onsdag tyder det ifølge DMI på, at temperaturerne atter daler.

Thyge Rasmussen vil dog ikke afvise, at den meget varme og solrige sommer, som allerede har slået flere rekorder, vender tilbage igen derefter.