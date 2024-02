Fem til ni grader. Nogen sol og kun enkelte byger.

Det lyder som formlen på en smuk vinterlørdag til en tur i det fri. Der er bare ét men:

Vinden kommer – igen – til at drille og få det til at føle koldere, end det egentlig er.

»Det bliver mildt og blæsende i weekenden med jævn til hård vind fra vest, ved kysterne op til kuling,« skriver DMIs vagthavende meteorolog, Klaus Larsen, i en kommentar på vejrinstituttets hjemmeside.

Især i Nordjylland bliver det en blæsende dag. Her bliver vindstødene så kraftige, at de i perioder kan nå op i nærheden af stormstyrke.

Ellers bliver det, som skrevet indledningsvis, en ganske lun og flot første lørdag i februar.

»Lørdag åbner skyet, men i løbet af formiddagen klarer det op med nogen sol de fleste steder, og der kan komme en byge eller to forbi,« lyder det fra Klaus Larsen.

Søndag kommer til forveksling til at ligne dagen i dag, om end der kommer flere byger – som i Nordjylland kan være med slud.

Og sådan kommer det til at fortsætte et par dage endnu.

»Den milde og blæsende vejrtype ser ud til at fortsætte i hvert fald et stykke ind i næste uge. Fra midten af ugen ser vejret ud til at blive køligere og mere vinterligt,« slutter Klaus Larsen.